Ristorazione collettiva | l’inflazione blocca la ripresa Angem | “Legare costi del servizio e prezzi delle materie prime”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 novembre 2022 – L’impennata deialimentari, insieme a quella dell’energia, rischia di far implodere ildi mensa all’interno di scuole, ospedali, strutture pubbliche ed imprese private. A lanciare l’allarme è Carlo Scarsciotti, presidente di, l’associazione nazionale di categoria legata a Fipe-Confcommercio, in occasione degli Stati Generali dellache si sono tenuti oggi a Roma con gli interventi del sottosegretario al MinisteroImprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, del presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, e del presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani. Un ...