Rinasce L’Unità | ecco chi è il nuovo direttore

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 novembre 2022)(ancora una volta). Lo storico quotidiano politico fondato nel 1924 da Antonio Gramsci è stato acquisito dal Gruppo Romeo, che ha scelto comedella testata Piero Sansonetti, attualmentede Il Riformista. L’intenzione di Sansonetti è quella di riportarein edicola già da inizio 2023, motivo per cui starebbe cercando un sostituto a cui cedere la guida de Il Riformista. Il suo ritorno al giornale di Gramsci è un tuffo nel passato: Sansonetti era entrato alnel 1975, dove era rimasto per trent’anni. Un lunghissimo periodo, durante il quale ha ricoperto prima il ruolo di vicee poi quello di consi trovava in concordato al tribunale ...