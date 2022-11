Globalist.it

'Sulla base di questa norma, afferma l'Inps, 'in presenza delle condizioni indicate' è impossibile, per il richiedente del, costituire un nucleo familiare a sé. Eppure, 'è stato individuato un ......persona dovesse risultare al di sotto del limite imposto dalla normativa per l'accesso all'... In questo caso il reato sarebbe imputabile e le somme percepite dovrebbe essere. Entra nel ... “Restituite il Rdc ai ragazzi delle case famiglia”: l’appello al governo dei deputati Pd Il governo Meloni ha attaccato le fasce più deboli della popolazione, abbassando gradualmente l’accesso al Reddito di cittadinanza. I deputati del Pd Paolo Ciani, segretario di commissione in Affari ...Il Sindacato Pensionati: “Misure del nuovo governo contro il Sud e i pensionati” Meloni e i suoi ministri hanno cancellato anche la rivalutazione delle pensioni “San Severo emblema dell’atteggiamento ...