Regno Unito | il personale sanitario in menopausa potrà lavorare da casa

la Repubblica

Come per il programma concorrente Tempest, al quale partecipano, Italia, Svezia e (forse) il Giappone, non si tratta di costruire soltanto l'aeroplano, ma anche un nuovo motore, il ...Ilinvia elicotteri, prima volta da inizio guerra La Gran Bretagna invia elicotteri in Ucraina per la prima volta dall'inizio della guerra. In una riunione a Oslo dei ministri della ... Dal Regno Unito appoggio incondizionato all'Ucraina ma la crisi energetica scatenata dalla guerra può far cam… Lo riferisce l'intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito nel suo report sulla guerra in Ucraina.Al presidente turco Recep Tayyip Erdogan è bastato il sospetto che dietro all’attentato di Istanbul del 13 novembre (sei morti, ottantuno ...