Regione | Gianmarco Senna lascia la Lega e insieme a Elisabetta Strada e Niccolò Carretta fonda il gruppo del Terzo Polo

Il consigliere regionaleSenna abbandona la Lega e passa con il Terzo Polo. Non è un ... Giulia Martinelli oggi 'regista' inLombardia con un ruolo di primo piano nella giunta di ...Questa volta si tratta di un passaggio dalla Lega al Terzo Polo che fa parecchio discutere inLombardia.Senna passa infatti dal Carroccio al Terzo Polo . Ma non è solo. Anche il ...Uno di loro è una sorpresa: si tratta di Gianmarco Senna, finora della Lega, della quale rappresentava l'anima più "liberale". Senna consente al terzo polo di costituire un gruppo autonomo in Regione, ...Trascorreva molto tempo nella nostra regione - ha ricordato il presidente dell’Assemblea Medusei - Da ministro ci aiutò a combattere le infiltrazioni mafiose a Ponente ...