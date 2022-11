Reddito di cittadinanza | cosa cambia nel 2023 | quali sono i requisiti per ottenerlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Con la manovra del Governo Meloni,no le regole per ildi: dal 2024 sarà abolito e destinato solo a chi non può lavorare, ma già nelsi riduce la durata e lo si perde se si rifiuta anche solo un’offerta di lavoro. Le nuove regole suldiDal prossimo anno cambieranno le regole per ildi. Con l’approvazione della manovra economica, il Governo ha iniziato un percorso di riforma, peraltro già annunciato in campagna elettorale, della misura di contrasto alla povertà voluta tanto dal Movimento Cinque Stelle. A partire dal 2024, ildiverrà abolito: ci sarà comunque un sussidio economico per tutte quelle persone che non ...