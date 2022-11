Reclusi in fabbrica per il Covid Scontri nella più grande fabbrica di iPhone in Cina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il piùsito di assemblaggio di, situatocittà cinese di Zhengzhou, è stato il teatro ditra i lavoratori e le forze di polizia. Ladi Foxconn Technology Group, che impiega più di duecentomila persone, è stata oggetto di rigide misure anti-per diverse settimane. All’origine delle proteste sembra esserci il ritardo dell’erogazione del bonus promesso ai dipendenti neo-assunti per riempire i posti vacanti a causa del, oltre alle condizioni sanitarie a cui sono sottoposti i lavoratori. I video ripresi dai media locali riportano scene diviolenti tra mangate, lanci di bottiglie e incendi appiccati dentro al compound della ...

Vanity Fair Italia

Gli operai sono però esasperati da questa vita da. A fine ottobre la- città, gestita dalla taiwanese Foxconn , ha visto la fuga dei dipendenti dopo la segnalazione di casi di ...Nella realtà, invece, accade che detenuti in attesa di giudizio venganoin case di ... Leggi anche Ho iniziato lo sciopero della fame, 5 proposte alla politica per fermare ladei ... Cina, proteste nell'azienda degli iPhone dove c'è ancora il lockdown per Covid