Quota 103 | cosa cambia con la Legge di Bilancio 2023 Dettagli

per andare in pensione nel 2023 ed evitate gli effetti della legge Fornero che, dal 1 gennaio 2023 prevedeva il passaggio a 67 anni di età per andare in pensione. Due miliardi per la sanità,...Pensioni Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (). Per chi decide di ...Nuovo schema consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). ROMA – Stop alla legge Fornero e avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per ...La Meloni Presidente del Consiglio a guida di una maggioranza di destra – centro fa esattamente ciò che ogni cittadino di buon senso e con un minimo di spirito critico si aspettava. Questo è un (...) ...