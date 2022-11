Quello che conta nella vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) non lo puoire. è il pane, se non hai i denti va bene anche una dentiera.cheè avere un’altra. non è avere un sorriso di circostanza, ma circostanzesorridenti. lo sai solo tu. Non può dirtelo un altro, nemmeno io.cheè restare se stessi anche dopo la morte, come diceva Max Aub. è una placida consapevolezza del delirio che siamo. è avere la schiena dritta, se hai le gambe storte non ha importanza.la schiena. Anche il fondoschiena. In alcuni casi.cheè il merito e la vertigine, nel senso che devi meritarti i tuoi precipizi. Altrimenti ...