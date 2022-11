Quattordicesima giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti , dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/2033 in programma tra sabato 26 e domenica 27 novembre: QUALI SONO LE? BRESCIA-SPAL: domenica 27/11 h. 15 Arbitro: Minelli Assistenti: Rossi C- Pagnotta Iv: Pezzuto Var: Doveri Avar: Volpi CITTADELLA-COSENZA: domenica 27/12 h. 15 Arbitro: Perenzoni Assistenti: Galetto-Dei Giudici Iv: Gariglio Var: Abbattista Avar: Marcenaro COMO-BARI: domenica 27/11 h. 15 Arbitro: ...

del campionato 2021/2022: Reggiana - Cesena finisce 0 - 0 dopo un tripudio di pali e di occasioni da gol.del campionato 2022/2023: Cesena - Ancona ...Ladi Serie B è quasi alle porte e ormai, fare ancora passi falsi - almeno in questo girone di andata - porterebbe gravi conseguenze. Il Palermo di Corini continua il lavoro ... Serie B, quattordicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming Sarà Alessandro Prontera ad arbitrare il match Sudtirol-Ascoli in programma Domenica 27 Novembre alle ore 15 allo stadio "Druso" di Bolzano per la quattordicesima giornata d'andata del campionato di S ...Per il rientro dopo la sosta, il quattordicesimo turno del campionato di Serie BKT tra Cittadella e Cosenza è stato designato Daniele Perenzoni per dirigere lo scontro salvezza del Tombolato ...