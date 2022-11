Qualificazioni Europei basket femminile | ct Lardo | “Lo spirito è quello giusto”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Nazionalediè pronta a scendere in campo contro la Svizzera nella seconda finestra di qualificazione agli2023. L’Italia si presenta al PalaBarbuto forte delle due vittorie nelle precedenti due partite, a comandare il gruppo H. “La Svizzera è squadra che conosciamo poco e che non abbiamo affrontato l’anno scorso. Ovviamente l’abbiamo studiata e ne conosciamo pregi e difetti mache più conta sarà imporre il nostro gioco” l’analisi alla vigilia del coach azzurro Lino. “Lo, le ragazze si sono fatte trovare pronte e stanno lavorando con grande attenzione: come sempre la loro disponibilità è assoluta quando indossano questa maglia”. Coachsceglierà le 12 azzurre che ...

