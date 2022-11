Qatar2022 | Germania si tappa la bocca contro la Fifa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo le polemiche per l'intervento dellache aveva minacciato il cartellino giallo per i giocatori che si fossero presentati in campo con la fascia arcobaleno "One Love", oggi la nazionale ...

Dopo le polemiche per l'intervento della Fifa che aveva minacciato il cartellino giallo per i giocatori che si fossero presentati in campo con la fascia arcobaleno "One Love", oggi la nazionale ...Lanon ci sta al "no" della Fifa alle fasce da capitano "one love" e decide di mostrarlo in mondovisione. Al momento della foto di rito pre - partita la formazione tedesca decide di farsi ...Continuano le sorprese di Qatar 2022 e questa volta tocca al Giappone sorprendere tutti. I ragazzi di Moriyasu hanno sorprendentemente conquistato 3 punti vincendo 2-1 contro ...Un'altra testa coronata cade al primo giro di partite di questo Mondiale: dopo l'Argentina, tocca alla Germania di Hansi Flick subire l'onta della sconfitta nella gara di debutto ...