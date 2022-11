Qatar | la Germania vince già la coppa della farsa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 novembre 2022) No, vabbè, siamo a Petrolini, “bene!”, “bravo!”. In, ai Mondiali più loschi nella millenaria storia del meretricio calcistico (cit. architetto Melandri), si arriva direttamente allasenza passare per la tragedia. Tutti sannofiera del Cialtrone, citofonare Infantino, che spaccia la Fifa, che presiede da pasciàino, per inclusiva e intanto vieta ai giocatori di indossare simboli inclusivi in sostegno ai discriminati sessuali del sultanato: sapete com’è, 5 miliardi valgon bene una messa in culo. Da cui una interminabile serie di gag tragicomiche, che dovrebbero seppellire di vergogna tutti ma proprio tutti e invece tutti e dico proprio tutti che galleggiano, non fate l’onda non fate l’onda, perché i Mondiali del sultanato sono tipo il Comma 22 di Heller nella versione delle Sturmtruppen: chi gioca ...