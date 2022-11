Qatar | i calciatori della Germania coprono la bocca per protesta contro la Fifa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutti allineati sul campo per la foto di squadra ma con la mano a tappare la, a significare 'ci hanno silenziato'. Laha usato la tradizionale foto ufficiale del pre-partita con il Giappone in segno dila decisionedi vietare le fascia arcobaleno con la scritta 'One Love'. La nazionale tedesca, all'esordio al Mondialeil Giappone, era stata tra le più decise nel voler difendere la propria scelta a favore dei diritti Lgbtq. I media tedeschi si erano interrogati sull'ipotesi che Neuer potesse andarelo stop, ma il portiere veste la fascia, 'No Discrimination'.

Tutti allineati sul campo per la foto di squadra ma con la mano a tappare la bocca, a significare 'ci hanno silenziato'. La Germania ha usato la tradizionale foto ufficiale del pre - partita con il ...Video su questo argomento Argentina - Arabia Saudita, così è esplosa la festa inNon si fermano, dunque, le proteste deiche partecipano ai Mondiali di calcio in2022. Dopo le ...Curiosa scena in occasione dell'inaspettata vittoria dell'Arabia Saudita sull'Argentina, con un'intervista che è stata ...