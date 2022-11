Qatar e stadi di sangue | così si può capire e far sì che i lavoratori morti non siano solo una cifra

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel 2014, gli architetti francesi di 1week1project hanno proposto "World Cup Memorial", una torre in evoluzione che si interroga sul numero didurante la costruzione deglidei Mondiali di calcio in. È una torre composta da moduli di cemento e ognuno rappresenta un lavoratore deceduto. Man mano che il numero diaumentava, la torre diventava più alta. All'inizio avevano previsto un monumento commemorativo alto 1,5 km se il tasso di mortalità non fosse rallentato. Pochi giorni prima dell'apertura della Coppa del Mondo, il progetto è stato aggiornato: il numero è di 6 751nei cantieri. Il memoriale è alto 4,4 km. Dalla designazione delcome Paese ospitante, nessun organismo indipendente è ...

