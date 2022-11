Qatar 2022 Musah Usa | «L’Inter? Non so nulla…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Allenato da Gattuso nel Valencia, il 19enne Yusunfa parte della nazionale degli USA che partecipa a. Sono ricorrenti le voci di mercato che lo vestono di nerazzurro. ITALIA – «Ho passato l’infanzia in Italia, non posso dimenticare. Ho vissuto anni molto buoni della mia vita, ho ancora tanti amici e con loro parlo sempre». IPOTESI INTER – «Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero». L'articolo proviene da Calcio News 24.