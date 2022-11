Qatar 2022 | la Germania si tappa la bocca

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La squadra ha posato per la foto di rito a inizio partita con la mano sulla, una forma di protesta per essere stata zittita dalla Fifa. Il capitato Neuer non ha indossato la fascia arcobaleno vietata, ma dai social appare un tocco di arcobaleno sulle scarpe

Articoli più letti Mondiali di calcio, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli La scienza si interroga: perché le pecore si muovono in cerchio di Sara ...Articoli più letti Mondiali di calcio, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli La scienza si interroga: perché le pecore si muovono in cerchio di Sara ...Nonostante la vittoria per 4-1 all'esordio in questo mondiale, la Francia non sorride. Infatti è arrivata la notizia che non ...L'impiego di Araujo a Qatar 2022 con l'Uruguay sarebbe un'incognita, il Barcellona potrebbe presentare un reclamo alla FIFA ...