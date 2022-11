Qatar 2022 | infortunio più grave del previsto | potrebbe aver già finito il Mondiale!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Come spesso accade in manifestazioni simili,ha visto alcuni dei suoi protagonisti annunciati tra cui Manè, Pogba e Karim Benzema, essere costretti a rinunciare alla partecipazione. Intervenuto ai microfoni di TF1 al termine della sfida contro l’Australia, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps ha commentato la buona prestazione della sua squadra in una serata macchiata esclusivamente dall’di uno dei suoi. Foto: Getty Francia HernandezMondiale Al decimo minuto del primo tempo, Lucas Hernandez ha subito abbandonato il terreno di gioco, sostituito dal fratello Theo. “L’di Lucas sembra serio. Attendiamo gli esami, è la nota stonata di questa bella serata” ha detto Deschamps, facendo presagire una possibile fine anticipata della ...

Graham Arnold, commissario tecnico dell'Australia, ha parlato dopo il 4 - 1 rimediato dalla Francia: le sue dichiarazioni Graham Arnold ha parlato dopo il ko dell'Australia all'esordio a. Le dichiarazioni riprese dall'Equipe. LE PAROLE - "Abbiamo iniziato molto bene la partita, ma la qualità tecnica ha fatto la differenza. Il modo in cui abbiamo segnato ...Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato dopo la vittoria all'esordio contro l'Australia Didier Deschamps ha parlato così a TF1 dopo l'esordio della Francia a. LE PAROLE - "Anche se siamo entrati male in campo dopo abbiamo fatto di tutto per vincere. Ho visto tante cose fatte bene, l'Australia ci ha sofferti ...Olivier Giroud è stato senza dubbio il protagonista per eccellenza del match di questa sera, valido per l’esordio della Francia nel Gruppo D di Qatar 2022. Olivier Giroud ha raggiunto Thierry Henry in ...Gli arbitri dei Mondiali 2022 non hanno apprezzato di essere stati usati come pedine controversia che la FIFA ha intavolato con le nazionali che ...