Qatar 2022 | i giocatori provano a salvare i diritti La Fifa no

Leggi su funweek

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Una partita dietro l’altra, una squadra dietro l’altra, istanno provando acivili e, almeno in parte, i Mondiali. Lo stesso non si può dire per la, che ha scelto da che parte stare, quella delle Autorità del. Il gesto della nazionale tedesca, schierata in formazione prima di Germania-Giappone con le mani a coprire la bocca sono un nuovo, clamoroso, atto di accusa. Contro chi viola i, lo stato arabo, e anche contro chi impedisce di manifestare apertamente dissenso, l’organismo di governo del calcio internazionale guidato da Gianni Infantino. Il silenzio dei calciatori dell’Iran durante l’inno nazionale è stato un segnale forte, coraggioso e rischioso, verso il regime che reprime le proteste in ...