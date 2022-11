Qatar 2022 | goleada Spagna | travolge la Costa Rica 7-0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Lariporta i mondiali di calcio nell’alveo delle statistiche elaper 7-0, dopo le sorprendenti débacles di Argentina e Germania, battute da Arabia Saudita e Giappone. Le Furie rosse, nella prima partita per il girone E, dimostrano di meritare il soprannome – e lo faranno fino in fondo, compresi gli 8 minuti di recupero – dall’avvio di partita, con il gol sfiorato da Dani Olmo al quarto minuto. Ma il numero 21 della Roja sblocca il match all’11’ con un’azione corale dal limite dell’area sudamena, passaggio finale di Gavi e Olmo controlla spalle alla porta, si gira e supera Navas in uscita con un pallonetto lento. Il raddoppio è di Asencio al 21?. Terza rete su rigore di Torres al 31?, dopo l’indicazione del dischetto a causa del fallo di Duarte che ...

Ochoa gioca inil suo quinto Mondiale , anche se i primi due sono stati una falsa partenza. Nel 2006 aveva solo 20 anni e su quella faccia i ricci che ne contornano il viso sembravano quelli di ...Dai mondiali di calcio delarriva la coincidenza che non ti aspetti: il Giappone ha battuto in rimonta la corazzata della Germania proprio come in Captain Tsubasa, titolo originale dell'...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Esordio sprint per la Spagna. La squadra di Luis Enrique ha vinto 7-0 contro la Costa Rica: al festival del gol ...Un giudizio sulle prime gare a Qatar 2022 e le questioni in casa bianconera: dalle posizioni di Rabiot e Paredes alla possibilità di ingaggiare Milinkovic Savic, la rimonta scudetto.