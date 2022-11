Qatar 2022 | goleada Spagna | travolge la Costa Rica 7-0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Lariporta i mondiali di calcio nell’alveo delle statistiche elaper 7-0, dopo le sorprendenti débacles di Argentina e Germania, battute da Arabia Saudita e Giappone. Le Furie rosse, nella prima partita per il girone E, dimostrano di meritare il soprannome – e lo faranno fino in fondo, compresi gli 8 minuti di recupero – dall’avvio di partita, con il gol sfiorato da Dani Olmo al quarto minuto. Ma il numero 21 della Roja sblocca il match all’11’ con un’azione corale dal limite dell’area sudamena, passaggio finale di Gavi e Olmo controlla spalle alla porta, si gira e supera Navas in uscita con un pallonetto lento. Il raddoppio è di Asencio al 21?. Terza rete su rigore di Torres al 31?, dopo l’indicazione del dischetto a causa del fallo di Duarte che ...

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Ahmad bin Ali Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale intra Belgio e ...Da Gianpiero Combi detto Fusetta a Ronaldo il Fenomeno, passando per la grande Ungheria, Garrincha e Gerd Muller: il mito della Coppa del Mondo in 15 racconti da ascoltare ...