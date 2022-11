Qatar 2022 | goleada Spagna | travolge la Costa Rica 7-0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Lariporta i mondiali di calcio nell’alveo delle statistiche elaper 7-0, dopo le sorprendenti débacles di Argentina e Germania, battute da Arabia Saudita e Giappone. Le Furie rosse, nella prima partita per il girone E, dimostrano di meritare il soprannome – e lo faranno fino in fondo, compresi gli 8 minuti di recupero – dall’avvio di partita, con il gol sfiorato da Dani Olmo al quarto minuto. Ma il numero 21 della Roja sblocca il match all’11’ con un’azione corale dal limite dell’area sudamena, passaggio finale di Gavi e Olmo controlla spalle alla porta, si gira e supera Navas in uscita con un pallonetto lento. Il raddoppio è di Asencio al 21?. Terza rete su rigore di Torres al 31?, dopo l’indicazione del dischetto a causa del fallo di Duarte che ...

TORINO - Allarme... mondiale per Vlasic . Domani visite mediche in, col Torino in attesa di comunicazioni precise sull'infortunio occorso stamane al proprio giocatore, nella partita della Nazionale croata contro il Marocco (0 - 0). Il granata si è fatto male ...: Neuer copre la fascia, giocatori 'muti' per protesta Ai mondiali di calcio, la nazionale tedesca ha trovato il modo di protestare per le limitazioni imposte dalla Fifa con la minaccia di ...Nessun gol, ma emozioni e ritmi altissimi nella sfida tra la squadra di Perisic e Modric. Nordafricani soddisfatti per il pareggio a reti inviolate ...Tutto troppo facile per la Spagna di Luis Enrique. La “Roja” travolge il malcapitato Costa Rica 7-0 al debutto in Qatar e mette da subito in chiaro le cose nel gruppo E.