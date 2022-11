Qatar 2022 | Francia | rottura del legamento crociato per Lucas Hernandez

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Doha, 23 nov. - (Adnkronos) - E' durato solo 13 minuti il Mondiale di, che contro l'Australia si è procurato un grave infortunio ed è stato sostituito dal fratello Theo. La risonanza magnetica effettuata a Doha ha confermato la gravità dell'infortunio: "delanteriore del ginocchio destro", ha reso noto la Federazione francese in un comunicato. Quella del giocatore del Bayern Monaco è solo l'ultima defezione in casa dei campioni del mondo in carica delladopo il forfait last minute di Karim Benzema e quelli già noti da settimane di Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Christopher Nkunku e Presnel Kimpembe.

Ai Mondiali diilfattoquotidiano.it tifa Marocco: le ragioni della nostra iniziativa (leggi) - Generalmente parlando, la rappresentazione che il Marocco evoca nella mente di chi vive nell'Occidente è ...Ai Mondiali diilfattoquotidiano.it tifa Marocco: le ragioni della nostra iniziativa (leggi) " Il baricentro delle speranze del Marocco è clamorosamente sbilanciato sulla fascia destra, lì ...Il giovane belga, non convocato per la rassegna in Qatar, lavora sodo per attestarsi ancora di più come colonna portante della difesa azzurra di Zanetti. E con uno sguardo ai prossimi impegni della ...