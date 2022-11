Qatar 2022 | caso One Love | la risposta della Germania

(Di mercoledì 23 novembre 2022)i tedeschi si tappano la bocca nella foto prima diGiappone, in segno di protesta con la FIFA. E intanto Neuer… Le proteste sulla questione Onehanno toccato anche la, tra le nazionali che avevano detto di voler indossare la fascia. Prima del calcio d’inizio i tedeschi si sono coperti la bocca, in segno di protesta con la FIFA. Una foto che rimarrà nella storia dei Mondiali ??#Giappone #pic.twitter.com/Hm00CJcM8G— Eurosport IT (@Eurosport IT) November 23,E rimane il dubbio su Manuel Neuer: il capitano ha messo o no la fascia? La scelta di coprirla con la maglietta (da cui si scorgeva il colore bianco e non blu scuro, come ...

i tedeschi si tappano la bocca nella foto prima di Germania Giappone, in segno di protesta con la FIFA. E intanto Neuer Le proteste sulla questione One Love ahanno toccato ...Champions League donne, Juventus e Roma contro Arsenal e Wolfsburg I tifosi di calcio in questi giorni volgono il loro sguardo verso ildove si stanno giocando i Mondiali. Ma l'Europa non è priva di emozioni per chi ama veder rotolare il pallone sul rettangolo verde. E' settimana di Champions League per le donne, con due ...Si parte alle 11 con Marocco-Croazia, e si prosegue poi alle 14 e alle 17 con Germania-Giappone e Spagna-Costa Rica. Mondiali Qatar, le partite di oggi 23 novembre Sono quattro le partite dei Mondiali ...La messa al bando della fascia «OneLove» da parte della Fifa per i Mondiali di calcio in corso in Qatar è «deplorevole». Questo quanto affermato dal portavoce del governo tedesco di Olaf Scholz, ...