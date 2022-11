Agenzia ANSA

Una cinquantina diappartenenti al 'Comitato di Lotta Ex Taverna del ferro sta bloccando il traffico lungo corso san Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, chiedendo l'immediato intervento di ...E laè diventata persistente, e si è allargata dalle ragazze che toglievano il velo alla ... Anche gli slogan sono cambiati, dalla richiesta di lasciare in pace il corpo delle, alla ... Protesta donne a Napoli,'case vanno a pezzi, Comune intervenga' Venerdì 25 novembre e sabato 26 novembre 2022, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Museo Archeol ...Ancona.- Donne. Vita. Libertà. Lo slogan delle donne curde rivoluzionarie che risuona ogni giorno nelle manifestazioni di protesta in Iran ha riecheggiato anche nella nostra Regione. Nonostante la cen ...