Prosegue il percorso di Sygic verso l’innovazione | ora la navigazione è migliorata grazie all’IA e all’AR e sono disponibili le mappe satellitari

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha annunciato un’ulteriore ottimizzazione delle funzionalità dellaGPS. La più attesa riguarda la mappa satellitare, gratuita per tutti gli utenti. La funzionalitàReal View premium in realtà aumentata ora offre una nuova esperienza utente, mentre la rete neurale diè in grado di rilevare i cartelli stradali usando la fotocamera dello smartphone. Per l’azienda sviluppatrice dell’apprezzataGPS è ormai prassi consolidata approdare sul mercato più volte all’anno con funzioni o soluzioni innovative. Soprattutto dopo l’introduzione del modello di abbonamento, il pacchetto di funzionalità a pagamento dicontinua a crescere. L’aggiornamento più recente rappresenta una risposta ai feedback ricevuti dagli utenti. “Le ...

Friuli Sera

... l'architetto in camicia nera"la rassegna 'I grandi personaggi di Sassari'al ...progetto è Cosimo Filigheddu giornalista e autore che attingendo da un personale e minuzioso......lavorano in sinergia con gli enti locali per supportare migliaia di donne e ragazze nel...di Conad Nord Ovest in Emilia e membro del Consiglio d'Amministrazione della cooperativa... Patto per l'Autonomia: Prosegue il percorso per la costruzione di relazioni europee – Friulisera Netflix continua a espandersi nell'ambito dei videogiochi e di recente sembra stia sviluppando un grosso gioco tripla A per PC su Unreal Engine.SCARLINO – L’Amministrazione comunale, in accordo con gli uffici regionali, ha stabilito il percorso da intraprendere per la conclusione dell’iter del Piano operativo e la contestuale variante al Pian ...