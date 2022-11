Probabili formazioni Spagna-Germania | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledi, primo vero big match di questa fase a gironi deidi. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:00 di domenica 27 novembre. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Rai, che detiene i diritti per la trasmissione dell’evento iridato. Si decidono le sorti del gruppo E del torneo: le due nazionali chiaramente sono le due favorite principali per il primo posto del raggruppamento, ma occhio alle sorprese. Luis Enrique contro Flick per un piazzamento privilegiato agli ottavi di finale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Luis Enrique dovrebbe adottare un ‘falso’ centrale come Rodri in difesa. ...

Cronaca in tempo reale Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Uruguay - ...Cronaca in tempo reale Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Cronaca con commento e tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN ...Le formazioni ufficiali scelte da Martinez ed Herdman per Belgio-Canada, partita valida per il girone F dei Mondiali Qatar 2022 ...Brasile-Serbia è una partita dei Mondiali 2022 e si gioca giovedì alle ore 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.