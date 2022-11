Prezzi benzina e gasolio | dal 1° dicembre le regole cambiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dal primo2022 isu, gpl e metano subiranno dei cambiamenti. Verrà infatti dimezzato lo sconto sulle accise. Introdotto a partire dal 24 marzo e prorogato fino al 31, questo valeva 30,5 centesimi (25 + Iva). Ma il decreto legge “Misure urgenti in materia di accise e Iva su carburanti e sostegno agli enti territoriali e ai territori colpiti da eccezionali eventi metereologici”, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 novembre, lo ha ridotto a 18,3 centesimi (15 + Iva), mentre per il gpl da 0,085 per kg a 0,051 centesimi. Fortunatamente la riduzione dello sconto non riguarderà gli autotrasportatori che beneficiano di un regime fiscale diverso da quello ordinario. A partire dal 1°, quindi, il prezzo die ...

Sabato Eni è intervenuta nuovamente riducendo di due centesimi il prezzo raccomandato die diesel. Sul territorio si osservano medie in discesa per ipraticati, in particolare sul ...Dal primo dicembre lo "sconto" delle accise suidellasi riduce, quasi dimezzandosi, depotenziando così una delle misure che hanno provato a lenire gli effetti dell'aumento dei costi energetici. Si passa così dall' attuale taglio di ...Ci saranno aumenti sul costo di diesel, benzina e GPL da dicembre. Questo avviene a causa del taglio sullo sconto delle accise. Vediamo i dettagli.Per l'Unione consumatori è un "atto kamikaze". Il prezzo della benzina in modalità self service rischia di avvicinarsi a 1,9 euro al litro ...