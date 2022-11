Prende il reddito di cittadinanza | ma ha un' azienda | lo straniero finisce nei guai

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un cittadinoresidente a Perugia è finito a processo per truffa in quanto percepiva ildisenza averne diritto: risiedeva in Italia da soli quattro anni e nel frattempo aveva anche acquistato un'. La difesa: "Si tratta di un errore, il sussidio non è mai stato speso"

...did'impresa in regime di contabilità ordinaria. I controlli che deve effettuare il professionista Anche se starete pensando che alla fine il commercialista per mettere una firma siun ...Se però vuole andare avanti - da sola - con il 'siamo pronti', vada avanti finché nonun ... Mariastella Gelmini ed Elena Bonetti , c'è quella alla mancata abolizione deldi cittadinanza ...Pensa che troppa gente prenda il sussidio quando potrebbe invece lavorare. Lei stessa, che ha un ristorante, ha avuto difficoltà a trovare persone da impiegare in sala e non solo e attribuisce la ...La 42enne perentoria sulla nuova misura del Governo: "Sono assolutamente d’accordo!" E’ contenta per il taglio netto all’aiuto di Stato deciso nelle Karina Cascella accoglie con estrema contentezza la ...