Premier League | Cristiano Ronaldo squalificato due giornate dalla FA

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Probabilmente con un timing non impeccabile la FA haper un totale di due. L’episodio risale allo scorso aprile, quando il portoghese, lasciando il campo dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell’Everton, gettò a terra il telefonino di un giovane tifoso. Oltre ai due turni di stop per l’ormai ex Manchester United anche una multa di circa 58mila euro. Provvedimento che avrebbe conseguenze sul campo nel casodecidesse di rimanere incon una maglia diversa da quella dei Red Devils. SportFace.

Eurosport IT

