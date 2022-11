“Postiamo in rete i nomi di chi ci perseguita” | Laura Boldrini lancia la campagna #Eiotipubblico contro la misoginia online

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “La violenza degli uominile donne è una piaga sociale che ha molti volti”: inizia così il post Facebook con cui, a due giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzale donne,la. Un hashtag per combattere lain, “la violenza di nuova generazione – scrive la ex presidente della Camera – che ha il volto del linguaggio d’odio e del sessismo”. La strategia sarà quella di pubblicare e condividere sui social gli screenshot dei messaggi e dei commenti con cui gli haterno le loro vittime: “Tu, odiatore – scrive la deputata dem – mi offendi e mi umili sui social pensando di passare ...

