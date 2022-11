ilmessaggero.it

... prende piede loall'aumento delle multe. Al via la lotteria degli scontrini istantanea. Arrivano incentivi per l'adeguamento die casse per la lotteria degli scontrini, trasformata dal dl ...... versoper occupabili da 2024 Sul fronte del reddito di cittadinanza scatterebbe unoa ... Per incentivare l'adeguamento die casse per la lotteria degli scontrini 'istantanea' si ... Pos, stop all'obbligo per i pagamenti sotto i 30 euro: sospese le sanzioni. Le novità in Manovra Nuove esenzioni all'obbligo di consentire pagamenti sotto i 30 euro con il pos - ultilizzando, quindi, carte e bancomat. È quanto prevede la bozza della Manovra approvata ...L'ipotesi dello stop alle sanzioni Sulla carta, è dal 30 giugno 2014 che i commercianti sono obbligati ad accettare i pagamenti elettronici. Quindi, ovviamente, anche ad avere un Pos. Fino a ...