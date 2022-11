Portogallo | Bruno Fernandes | “CR7 via dallo United? Decisione personale | ora pensa al Mondiale”

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio delai Mondiali di Qatar 2022. Ma ovviamente il focus è anche sul divorzio tra Cristiano Ronaldo e il suo Manchester: “E’ unache riguarda lui e la sua famiglia, non ne abbiamo parlato. Ma siamo tutti concentrati sul, il focus è tutto sulla nazionale”. “Non mi sento a disagio, né devo scegliere da che parte stare – ha aggiunto – Sono onorato di rappresentare la nazionale al suo fianco e di aver giocato per lo stesso club. È sempre stato uno dei miei idoli, ho sempre sognato di giocare con lui ed è stato bello finché è durato. Ora ha preso un’altraper la sua vita e la sua carriera e va rispettata”. ...

