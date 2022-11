Portanova | il Tribunale di Siena chiede 6 anni di carcere per violenza sessuale

Condanna a sei anni per il centrocampista del Genoa Manoloe per il suo zio 24enne Alessio Langella, rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello, 25 ... davanti al gup deldi Siena ......e Langella hanno chiesto l'assoluzione. In aula era presente anche il calciatore che avrebbe fatto una dichiarazione spontanea per ribadire la sua innocenza mentre all'uscita dal...È di ieri la notizia della richiesta di sei anni di carcere arrivata dal Tribunale di Siena per Manolo Portanova, centrocampista del Genoa accusato di violenza sessuale di gruppo ...Arriverà il 6 dicembre l'attesa sentenza del caso Portanova , il procedimento relativo al presunto stupro di gruppo a danno di una ...