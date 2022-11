Più sostenibile e sexy | la pelliccia fa ritorno nei guardaroba delle star

Leggi su amica

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La tendenza faux fur torna sulle passerelle dell’Autunno Inverno 2022 2023, portando con sè filosofie animaliste, tendenze audaci e sofisticati styling. Avvistata già durante la Paris Fashion Week indosso a Kate Moss e Hailey Bieber, lasi conferma tra i capospalla più In di stagione. Lunga fino ai piedi, da vera protagonista, o più corta sbarazzina, per outfit stratificati. Il masterpiece degli anni ’80 torna a far battere il cuore di celebrity e designer, che ne rinnovano l’estetica conservandone il fascino senza tempo. Faux fur: la moda dice addio alle pellicce vere Latorna di moda, ma lo fa con un approccio cruelty free. Sono sempre più i brand che si impegnano ad un abbandono progressivo dei materiali di origine animale ...