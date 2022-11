Piove | il film di cui l’horror italiano aveva bisogno

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ambientato in una Roma dai contorni apocalittici,di Paolo Strippoli propone un'audace declinazione dell'horror, scegliendo percorsi insoliti per il cinema. È inusuale, perlomeno al cinema, vedere una Roma come quella dipinta neldal regista e sceneggiatore Paolo Strippoli: privata degli elementi che ne hanno sempre contraddistinto l'iconografia più canonica, la città eterna assume qui un aspetto cupo, livido, da apocalisse imminente. Uno scenario urbano in grado di risultare al contempo universale e specifico: la Roma diè come l'inferno a cielo aperto - e battuto da un diluvio di proporzioni bibliche - che faceva da teatro all'indagine di Seven, ma è anche una metropoli dotata di chiari segni distintivi, a partire dal vernacolo dei propri abitanti. A …