Agenzia ANSA

La conferma della condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, il trentaduenne nigeriano accusato di aver ucciso Pamela Mastropietro, è stata chiesta dalla Procura generale di, guidata da Sergio Sottani, nel processo in corso davanti alla Corte d'assise d'appello del capoluogo umbro. In subordine l'Ufficio, rappresentato nel procedimento dal sostituto procuratore ...... alla vigilia dell'udienza che si svolgerà domani al Tribunale diper l'appello bis ...che si indaghi su altri presunti complici e inoltre pone fin dall'inizio il tema delle norme che ... Pg Perugia chiede conferma ergastolo per Oseghale - Cronaca La conferma della condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, il trentaduenne nigeriano accusato di aver ucciso Pamela Mastropietro, è stata chiesta dalla Procura generale di Perugia, guidata da Ser ...PERUGIA - Un pil cresciuto dello 0,75 per cento in Umbria, per circa 250 milioni di valore aggiunto, con 330 nuove assunzioni nell'indotto. Tanto vale l'aeroporto San Francesco di Assisi ...