Persico Zagato 100 2 - La hyperboat elettrica da oltre 40 nodi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dopo aver creato carrozzerie per 45 diversi marchi di supercar e hypercar, lapassa anche al mondo della nautica. L'atelier milanese, infatti, realizzerà in collaborazione con(uno dei cantieri più evoluti al mondo, già costruttore dello scafo di Luna Rossa) la100.2. Il runabout in questione, ossia un motoscafo da diporto, sarà prodotto in una serie limitata di nove esemplari con un prezzo che oscilla tra gli 820.000 e gli 850.000 euro esentasse. La messa in acqua è prevista alla fine del 2023. Prodotto del Made in Italy. Il100.2 nasce dall'incontro di più eccellenze italiane: al progetto, infatti, partecipa anche la Sealence, startup milanese a cui è affidata la realizzazione del sistema propulsivo con jet ...