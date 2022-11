Perché l’Italia può tornare protagonista nei Balcani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov – Un’Italia che torni ad avere un’influenza nei? Chissà. Nel contesto di un Paese che in politica estera è paralizzato ormai da decenni, potrebbe essere una piccola svolta. Per ora, si tratta soltanto di parole.e i: “Pronti aprotagonisti” Come riporta l’Agi, la dichiarazione viene espressa dai ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto. Il messaggio afferma quantosia “pronta a fare la sua parte per la stabilità” deioccidentali, una regione dove vuole “, non solo per la pace ma anche per la questione dei flussi migratori”. I due ministri si sono rivolti agli interlocutori serbi e kosovari, nel contesto di una missione alternatasi tra Belgrado ...