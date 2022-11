Perché Kim Jong-un manda lavoratori nelle regioni ucraine occupate dai russi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Corea del Nord starebbe reclutando altrida inviareorientali dell’Ucrainadallaa. Una fonte nordcoreana ha raccontato del piano in corso al Daily NK, un sito informato sulle attività del Paese di Kim-un — da cui solitamente escono poche notizie e sempre filtrate dalla propaganda del regime. Le autorità avrebbero già completato il secondo ciclo di selezione deie stanno ora conducendo un’altra selezione ancora dopo aver ricevuto da Mosca una richiesta di ulteriore personale. Il mese scorso sempre il Daily NK ha scritto che la Corea del Nord aveva pianificato di effettuare un nuovo giro di selezioni dia partire dal 1° novembre. “In realtà — spiega l’articolo firmato da Mung Dong Hui ...

Secondo Vitaly, capo dell'amministrazione statale regionale di Mykolaiv, le forze russe hanno ... 'Putin ha molta paurain Russia non c'è perdono per gli zar che perdono le guerre', ha ...... orientali e parte delle regioni centrali in Ucraina: il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv Vitalyha reso noto che almeno cinque bombardieri strategici Tu - 95 della Russia ...