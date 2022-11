Per la destra non ci sono masse indisciplinate | così si spiegano le reazioni su rave e migranti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) di Carmelo Zaccaria L’ideologia diha sempre avuto un rapporto controverso con leindifese. Lo dimostra la reazione spropositata del governo nel rintuzzare il raduno delparty e il disperato sbarco dei. Nell’uno e nell’altro caso, non essendosi manifestato un reale pericolo per la sicurezza nazionale, si sarebbe potuto gestire l’afflusso di queste moltitudini in maniera un po’ meno traumatica invece di assumere provvedimenti tanto eclatanti quanto pretestuosi che ad ogni modo dimostrano come lapolitica, nel profondo, si senta come turbata, spiazzata, davanti ad una folla pacifica, che non mostra alcuna velleità di nuocere il prossimo. Nel nucleo centrale del pensiero dipermane la convinzione che la folla non può essere né remissiva né ...

