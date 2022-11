Pd | Orlando | ' imboccata strada sbagliata | non basta cambio leadership'

AMnotizie.it

... a torsione filo - grillina,inesorabilmente dal Pd, ex alfiere di Mario Draghi e del suo ... Eppure, Letta - a differenza di Franceschini,etc. - non è molto allegro. Conosce i suoi ...Giancarlo Giorgetti non seguirà la stradadai colleghi ministri di Forza Italia di ... "Mercoledì lo affronteremo con il ministroe il governatore Fedriga. Siamo in carica per l'... Capo d'Orlando - Continuano i problemi per i cittadini di San Gregorio, chiusa l'ex SS 113 in zona Bagnoli Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Si è imboccata una strada che secondo me è sbagliata: c’è una crisi di identità che non si risolve solo con un cambio di leadership”. Così Andrea Orlando a Tagadà su La7 s ...