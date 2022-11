Pattinaggio artistico | Grassl | “Tenterò un quintuplo | esercizio mai provato al mondo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Daniel, pattinatoresu ghiaccio, vincitore della medaglia d’argento ai Campionati europei nel 2022, è intervenuto oggi alla presentazione dell’accordo tra le Fiamme Oro della Polizia di Stato e Allianz alla Torre Allianz a Milano: “Voglio tentare un ‘’, unche non ha mainessuno al. Mi sto allenando per farlo”. “Avevo cominciato a provarlo due anni fa, quando i quadrupli mi venivano sempre più facili, quindi volevo aggiungere una rotazione”, ha spiegatoalla stampa. “Ho smesso di tentarlo nell’anno Olimpico perché non volevo rischiare infortuni: per provare questi salti ci vuole un grande controllo, ma vorrei ricominciare a farli quest’anno”, ha aggiunto l’astro nascente del...