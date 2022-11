Parlamento europeo sotto attacco hacker dopo il voto contro la Russia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel giorno in cui ilha approvato la risoluzione che riconosce lacome “sponsor del terrorismo”, unha colpito il sito web ufficiale dell’Eurocamera. Si è trattato di undi tipo Ddos (quelli che inondano i siti con enormi quantità di richieste fino a farli bloccare). La durata totale dell’interruzione non è chiara, ma è stata rilevata per la prima voltailalla risoluzione sulla, nel primo pomeriggio. L’annuncio ufficiale è arrivato alle 16.07 via Twitter da Jaume Duch, portavoce del: “La disponibilità del sito web delè attualmente influenzata dall’esterno a causa ...

Oggi l'annuncio con la presidente Metsola e il sindaco ...L'eurodeputato del Pd Massimiliano Smeriglio ha votato contro la risoluzione delche bolla la Russia come uno Stato sostenitore del terrorismo "perché indicare la Russia come Paese terrorista è un punto di non ritorno, che allontana invece di avvicinare una ...Il prossimo 20 dicembre il Liceo parteciperà all'evento organizzato dall'Ufficio Italia presso lo spazio "ESPERIENZA EUROPA-DAVID SASSOLI" a Roma e sarà coinvolto in una serie di eventi e manifestazio ...Il sito web del Parlamento europeo è stato irraggiungibile per alcune ore, pochi minuti fa l’annuncio ufficiale: è stato un attacco hacker.