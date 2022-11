Papa Francesco | “Riconoscere ad ogni livello ruolo rilevante delle scuole cattoliche”

Francesca Fagnani stuzzica Noemi: la replica fa sorridere il pubblico Dopo aver scherzato sul recente fraintendimento popolare, che vedeva Noemi al fianco diTotti a causa dell'omonimia con ...*** Rinuncia e nomina Sala stampa della Santa Sede *** Udienza generale di: "La consolazione spirituale non è 'pilotabile', non è programmabile a piacere, è un dono dello Spirito Santo " Testo dell'allocuzione del(a cura Redazione "Il sismografo") *** ...La desolazione ci disinganna, inducendoci a non confondere la relazione con le gratificazioni, e a non farci fondare le scelte sul sentire del momento. Perché se è vero che ogni sì autentico a Dio ris ...Nicolò Anselmi, attualmente ausiliare di Genova, è stato nominato vescovo della Diocesi di Rimini. Ordinato presbitero il 9 maggio 1992 dal card. Giovanni Canestri, consacrato vescovo l'8 febbraio 201 ...