Panathinaikos-Virtus Bologna | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Vento d’antiche emozioni, quello che si respirerà a OAKA stasera. Ilriceverà la, a poco più di vent’anni da quella che fu finale della primacompletamente sotto egida ULEB-ECA nella stagione 2001-2002. E, all’allora PalaMalaguti (oggi Unipol Arena), i verdi diedero un gran dispiacere ai bianconeri. Oggi, rispetto ad allora, è ovviamente cambiato tutto. Lasta cercando di tornare là dove si è trovata per lunghe fasi della propria storia, mentre ilormai dal 2012 non raggiunge più le Final Four, e nelle ultime tre stagioni non ha centrato neppure i quarti. Peraltro, questa stagione neanche va meglio, visto l’ultimo posto con 2 vittorie e 6 sconfitte contro il 4-4 della Segafredo di Sergio Scariolo. Certo, OAKA è pur sempre un ...

