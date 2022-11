Pagelle Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022)0-0Bono, 7: sempre pronto in porta, respinge un tentativo di Kramaric che sembrava già goal. Hakimi, 6.5: le sue discese sono sempre presenti oltre che pericolose, ma può essere ancora più incisivo in attacco. Saiss, 7: al primo pallone perso da Amallah si fa sentire, poi comanda la difesa insieme al forte compagno di reparto. Aguerd, 7: perfetto al centro della difesa, insieme al compagno di reparto difensivo limita al massimo Kramaric. Mazraoui, 6.5: un problema fisico pone fine al suo match, si fa notare nel secondo tempo per un tuffo di testa dove chiama all’intervento Livakovic. (Dal 61? Attiat Allah) Amrabat, 6.5: il regista della Fiorentina gioca perfettamente come perno centrale del centrocampo, limita Modric in fase offensiva. Ounahi, 6: dona tanto filtro per il centrocampo del ...