Pagelle Belgio-Canada 1-0 | Mondiali 2022 | Courtois para un rigore | Carrasco il peggiore

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022)1-0, 8:undi Davies,dei tentativi molto pericolosi di David. Saracinesca. Dendoncker, 6: nel primo tempo trova enormi difficoltà dal suo lato con gli inserimenti di Davies. Nella ripresa alza il ritmo di gioco. Alderweireld, 6,5: il migliore al centro della difesa a tre, blocca ogni tentativo di David nella ripresa. Vertonghen, 6: regge l’urto iniziale del, soffre quando Laryea entra in area di. Castagne, 5: deve difendersi da Davies, impresa quasi impossibile per lui che deve stare attento ogni volta che viene puntato. Witsel, 5: poco filtro, pochi inserimenti, si posiziona in mezzo al campo per tentare di contribuire al palleggio. Tielemans, ...