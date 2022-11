Ostia | Roberto Spada torna in libertà 3 anni di sorveglianza speciale

(Di mercoledì 23 novembre 2022)– La Polizia ha riattivato la misura delladella durata di trenei confronti di, l’esponente dell’omonimo clan attivo adè uscito di prigione negli scorsi mesi dopo avere scontato la condanna relativa all’aggressione ai ddel giornalista Daniele Piervincenzi, che fu colpito con una violenta testata al volto. Lagli è stata quindi riattivata dalle forze dell’ordine.era stato scarcerato recentemente, con tanto di fuochi d’artificio a piazza Gasparri (leggi qui) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

Adnkronos

La Polizia ha riattivato la misura della Sorveglianza Speciale della durata di tre anni nei confronti di Roberto Spada, l'esponente dell'omonimo clan attivo ad Ostia. L'uomo è tornato libero negli scorsi mesi dopo avere scontato la condanna relativa all'aggressione ai danni di un giornalista della Rai. Riattivata la misura dopo la condanna per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi. La polizia ha notificato la sorveglianza speciale di polizia della durata di tre anni a Roberto Spada, scarcerato oltre un mese fa, dopo che aveva scontato la condanna per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi. La notifica è stata eseguita nel corso dei controlli straordinari. L'uomo era tornato libero di recente dopo aver scontato la pena per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi avvenuta nel 2017.