Ostia | nuovo blitz all’alba ai Lotti | controlli e arresti in corso FOTO E VIDEO

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nuova operazionedi oggi, mercoledì 23 novembre, da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma nei cosiddetti “” a. i poliziotti, a partire dalle prime luci dell’alba di oggi, stanno effettuando unnelle case popolari comprese tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole. 100 poliziotti impiegati nell’operazione Sono circa 100 gli agenti impegnati nell’operazione di questa mattina, tra il personale del X Distretto, il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile e i Cinofili antidroga. L’intervento è coordinato dall’alto da un elicottero decollato stamattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta di un controllo massivo dell’intera zona, a seguito dei gravi episodi avvenuti. Gli agenti stanno cercando si armi e droga. Sià sono ...

Il Corriere della Città

Lo scrive in una nota Lorenzo Tedici , meteorologo de iLMeteo.it, in relazione alciclone che ... Onde anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari dafino ...Nuova allerta da venerdì Unciclone raggiungerà l'Italia scatenando i suoi effetti ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Maltempo a Roma e provincia, strade allagate ae ... Ostia, nuovo blitz all’alba ai Lotti: controlli e arresti in corso (VIDEO) Nuova operazione all’alba di oggi, mercoledì 23 novembre, da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma nei cosiddetti “Lotti” a Ostia. i poliziotti, a partire dalle prime ...Il maltempo ha colpito tutta la penisola. Il Mose sta difendendo Venezia dalla terza mareggiata più grave della storia della città. In Sardegna una tromba d'aria ha colpito l'Oristanese e in poche ore ...